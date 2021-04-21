Москва, , 15:01 — REGNUM Доля современного вооружения в ядерной триаде России, включающей в себя стратегические атомные подводные лодки, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, уже в 2021 году превысит 88%. Об этом 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель, — привёл цифры российский лидер. — А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%».

Также российский лидер сообщил, что первый полк, оснащённый межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2022 году. Также в ближайшее время на боевое дежурство будет поставлены гиперзвуковые ракеты «Циркон», напомнил Путин.

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Он добавил, что в соответствии с планами развития армии идёт работа и над другими самыми современными боевыми комплексами. Это — «Посейдон», «Буревестник» и другие системы.

Как сообщало ИА REGNUMа, в декабре 2020 года доля современных образцов вооружений и техники в войсках России превышала 70%.