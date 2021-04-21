Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Слова президента Росси Владимира Путина о том, что коммерческие кредиты регионов с высокой долговой нагрузкой будут замещены бюджетными кредитами, «напрягли» губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщил глава региона, комментируя 21 апреля послание президента страны Федеральному собранию. Но затем президент всё объяснил.

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Во время своего выступления Путин заявил о необходимости снизить для регионов бремя долговых обязательств и предложил заместить коммерческие долги бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

«Не скрою, я напрягся, когда президент говорил, что коммерческие кредиты регионов с высокой долговой нагрузкой будут замещены бюджетными кредитами. Но это чувство небольшой несправедливости длилось не больше минуты, потому что президент добавил, что регионы с низкой кредитной нагрузкой будут иметь возможность получения инфраструктурных кредитов», — отметил Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти указал, что при этом есть главное условие — представление для финансирования реальных проектов, открывающих новые возможности. И таких проектов в регионе есть более двух десятков. Это два моста: через Волхов и через Свирь, проект транспортной развязки в районе Кудрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на Токсово. Плюс проекты федерального уровня — развитие портовых комплексов портов Усть-Луга и Приморск и скоростного железнодорожного сообщения Санкт-Петербург-Москва.

«У Ленинградской области, благодаря взвешенной финансовой политике, долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем иметь приоритетное право получения этих средств», — пояснил губернатор Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно изложил свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

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