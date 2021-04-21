Нур-Султан, , 15:01 — REGNUM В Казахстане ожидают поставки до 500 тыс. доз вакцин против коронавируса иностранных производителей. Об этом 21 апреля заявил глава департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения по городу Нур-Султан Нурлыбек Асылбеков на брифинге.

По его словам, представители Казахстана завершают переговоры по закупке вакцин Pfizer, Johnson & Johnson и Sinovac. «Вся информация по этим процессам со стороны производителей конфиденциальна», — сказал Асылбеков.

Он отметил, что все компании, с которыми ведутся переговоры, большие и они не могут быстро принимать решение. Кроме того, в мире наблюдается дефицит вакцины против коронавируса, добавил глава комитета.

Отметим, по состоянию на 21 апреля вакцину от коронавируса в Казахстане получили 766 614 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцину от коронавируса в Казахстане получили более 760 тыс. человек