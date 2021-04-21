Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Екатеринбурге выгнали из автобуса ребёнка, который не смог заплатить за проезд. Об этом сообщили жители в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидцев, инцидент произошёл в автобусе № 054 вечером 20 апреля 2021 года. Мальчик забыл проездной и другие вещи на тренировке. «Торопился домой, узнав, что его маму везут в больницу», — описал ситуацию житель.

Ребёнка высадили на остановке Декабристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2021 года в Екатеринбурге высадили из автобуса № 083 мальчика, который потерял электронный проездной.

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