Москва, 21 апреля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ИА REGNUM послание президента В.В.Путина Федеральному собранию.

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александр Усс, губернатор Красноярского края

Владимир Станулевич: Что в послании президента Вы считаете самым важным для России?

Александр Усс: Послание лидера нашей страны было посвящено как крупным стратегическим вопросам на дальнюю перспективу, так и множеству повседневных проблем, которые касаются каждого человека.

Неслучайно Владимир Владимирович начал свое послание с последствий преодоления пандемии, вопросов развития демографии, образования, науки и всемерной помощи тем, кто оказался в этой ситуации в достаточно сложном положении.

Президент также уделил внимание и международной ситуации, которая складывается сейчас. И еще раз обозначил принципиальный подход, что Россия всегда хранила свой национальный суверенитет и будет бережно его хранить, как главную свою ценность.

Это послание ставит для нас всех конкретные задачи и обеспечивает уверенность в завтрашнем дне.

Владимир Станулевич: Что в послании Вы считаете самым важным для Вашего региона?

Александр Усс: Для Красноярского края это послание было значимо тем, что в нём был целый ряд вопросов, которые являются для нас эксклюзивными. В первую очередь, это тема экологии и принципиального подхода к аварии такого типа, которая произошла в Норильске. Думаю, не только федеральный центр, но и Красноярский край продемонстрировал общегосударственный подход, который позволит крупным компаниям извлечь из этого опыт.

Важным фактором является упоминание Президентом и перспективы государственной поддержки перестройки алюминиевой промышленности и, в частности, Красноярского алюминиевого завода.

Если говорить о перспективах Красноярского края, то была обозначена возможность привлечения инфраструктурных кредитов финансово устойчивым регионам. К их числу, безусловно, относится Красноярский край, бюджетные характеристики которого дают нам возможность привлекать такие кредиты.

Особое значение имеет упоминание темы красноярского метро. Кстати, проект метрополитена уже находится в госэкспертизе. Надеюсь, в ближайшем будущем мы получим соответствующую положительную оценку.