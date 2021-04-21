Омск, , 14:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию призвал всех вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, инициативу главы государства поддерживают представители экспертного медицинского сообщества.

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«Для меня одной из основных тем в послании президента России Владимира Путина стал призыв к вакцинации», — прокомментировал руководитель Омской ассоциации врачей Юрий Новиков.

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По его словам, в Омской области прививочная кампания идёт нарастающими темпами. В регионе в настоящее время используются две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» («Вектор»).

»Очень важно, об этом прямо говорит Президент, что будет продолжена работа в сфере укрепления здоровья населения в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии, заболеваний органов дыхания», — резюмировал Новиков.

Напомним, в Омской области по состоянию на 21 апреля прививки от коронавируса сделали 132 165 человек, в том числе оба компонента вакцины получили 66 976 омичей.