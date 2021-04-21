Москва, , 14:59 — REGNUM Постулаты послания Федеральному собранию задают вполне конкретные установки на форсированное развитие диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках для консолидации здравых сил вокруг России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти «красные линии». Иначе, как сказал президент, пожалеют так, как еще никогда не жалели…» — сказал Слуцкий.

Он также рассказал о сложностях работы в ПАСЕ.

«Решение по дальнейшему сотрудничеству с международными организациями принимается руководством страны, но нам всегда легче поддаться на провокацию «стратегических друзей» на Западе и хлопнуть дверью. От нас только этого и ждут. Поэтому как бы ни было сложно, думаю, что и СЕ, и его Парламентская Ассамблея являются непростыми, но важными площадками для продвижения внешней политической повестки президента РФ по разным направлениям, по разным досье», — отметил парламентарий.

«Мы должны использовать возможности всех международных институтов, чтобы продвигать нашу линию», — подчеркнул парламентарий.