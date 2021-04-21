Рязань, , 17:06 — REGNUM Пациента со спицей в позвоночнике спасли врачи Рязанской областной клинической больницы. Уже через сутки после операции мужчина смог ходить, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

Мужчина обратился к нейрохирургам с онемением ног. Обследование показало, что у пациента проткнут спинной мозг. Рязанец обращался ранее в одну из клиник, где ему специальной спицей скрепили ключицу, чтобы вылечить перелом.

«По необъяснимым причинам, спица откололась и проникла в позвоночник: прошла через сосудистый нервный пучок, пересекла грудной отдел позвоночника и проткнула спинной мозг. Инородное тело могло спровоцировать гнойно-септическое осложнение. Для спасения пациента требовалась срочная операция. Но при этом оставался высоким риск, что после мужчина останется парализованным: повреждённый спинной мозг мог перестать проводить импульсы от головного мозга к конечностям», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Косолапов.

Мультидисциплинарная хирургическая бригада проводила операцию семь часов. Уже через сутки мужчина встал на обе ноги и начал ходить.

Пациент выписан домой под наблюдение специалистов. Врачи уверены, что мужчина вернётся к привычному образу жизни.