Москва, , 14:58 — REGNUM Модернизация первичного звена здравоохранения проходит во всех российских регионах. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Программа модернизации первичного звена уже реализуется по всей стране. Все регионы начали реализации региональных программ, в рамках которых будут построены и реконструированы поликлиники и ФАПы, закуплено новое оборудование и санитарный автотранспорт», — сказал Мурашко.

По его словам, ключевая цель данного процесса — оказание жителям страны качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях.