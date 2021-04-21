Москва, 21 апреля 2021, 14:58 — REGNUM Модернизация первичного звена здравоохранения проходит во всех российских регионах. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»
«Программа модернизации первичного звена уже реализуется по всей стране. Все регионы начали реализации региональных программ, в рамках которых будут построены и реконструированы поликлиники и ФАПы, закуплено новое оборудование и санитарный автотранспорт», — сказал Мурашко.
По его словам, ключевая цель данного процесса — оказание жителям страны качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях.