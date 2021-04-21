Киев, , 14:56 — REGNUM Украина намерена выйти из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, правительство этой страны одобрило соответствующий законопроект 21 апреля. Заседание транслировалось на канале правительства в Youtube.

Участники соглашения в 1996 году договорились о создании резерва препаратов и других средств защиты животных, чтобы предотвратить распространение инфекционных болезней животных и защитить территории от эпизоотий. Резерв страны СНГ обязались создать за счёт долевого участия.

Теперь правительство Украины одобрило проект закона о выходе из соглашения, заключенного в Москве 12 апреля 1996 года. Документ направят на рассмотрение в Верховную раду.

В пояснительной записке отмечено, что межгосударственный резерв находится в России, а препараты, внесённые в реестр, предназначены против заболеваний, которые встречаются в основном в РФ. С учётом того, что препараты не удовлетворяют современные потребности, и Украина не пользовалась ими в последние десять лет, её дальнейшее участие в договоре нецелесообразно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина покинула ряд соглашений с Россией и странами СНГ. Так, с апреля 2019 года не действует российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.