Москва, , 14:57 — REGNUM До августа нынешнего года министерство здравоохранения России собирается вакцинировать от COVID-19 60% жителей страны. Об этом 21 апреля сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% (жителей России) до августа», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал всех жителей страны привиться от COVID-19 для того, чтобы победить пандемию коронавирусной инфекции.