Салехард, , 14:53 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 21 апреля 38 391 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 37 135 человек, 414 пациентов с COVID-19 скончались.