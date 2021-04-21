Казань, , 15:22 — REGNUM В Татарии на сегодняшний день зарегистрировано 119,6 тыс. самозанятых и количество плательщиков налога на профессиональный доход в республике продолжает расти. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

За все время действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых в Татарии превысил 21,6 млрд рублей. Прирост самозанятых наблюдается во всех муниципальных образованиях региона.

С целью поддержки данной категории граждан наравне с бизнесом в прошлом году был разработан ряд финансовых мероприятий, среди которых поручительства и микрозаймы. В текущем году помимо вышеназванных форм помощи самозанятых будет внедрена грантовая поддержка.

Республиканский фонд поддержки предпринимательства изменил условия микрозайма по программе «Самозанятые». В частности будет снижена минимальная ставка по займу, а также смягчены условия по предоставлению залогового обеспечения. Для граждан, удовлетворяющих требованиям программы, станет доступно до 500 тыс. рублей на срок от трех до 24-х месяцев на любые затраты, необходимые для осуществления деятельности, доход от которой облагается «налогом на профессиональный доход», под ставку равную от половины ключевой ЦБ РФ на момент подачи заявки до 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 2019 года действует особый налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход.

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