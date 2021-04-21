Шанхай, Китай, , 14:57 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил Essenza SCV12 на автовыставке в Шанхае. Снимки с автомобилем размещены на сайте Carscoops.

Трековый гиперкар Essenza SCV12 Carscoops

Вполне возможно, что это последняя традиционная автовыставка итальянского автопроизводителя. Ранее в компании сообщили, что они планируют попрощаться с традиционным представлениями новинок на международных автомобильных выставках.

Тираж гиперкара составляет 40 экземпляров. Отмечается, что модель разрабатывалась в соответствии со стандартами безопасности FIA для концептов. Автомобиль оснащён монококовым шасси последнего поколения из углеволокна без внутреннего каркаса безопасности.

Essenza SCV12 комплектуется самым производительным атмосферным мотором V12 в истории марки. Мощность автомобиля равна 830 «лошадей». Он сочетается с шестискоростной секвентальной коробкой передач и задним приводом.

Ранее в Соединённых Штатов была представлена уникальная версия Lamborghini Aventador с гусеницами для комфортной езды по снежным трассам. Однако гусеницы увеличили нагрузку на насос гидроусилителя рулевого колеса, рычаги подвески, сцепление и двигатель. Эта особенность уменьшает срок службы сцепления.

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