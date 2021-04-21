Киев, , 15:00 — REGNUM Депутату Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николаю Тищенко должно быть стыдно из-за истории с закрытой вечеринкой в Киеве во время карантина. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков 21 апреля во время пресс-конференции в Луцке.

«Стыдно. Сегодня так делать нельзя», — сказал Разумков.

По его словам, представители власти должны понимать, в какой ситуации находится подавляющее большинство жителей Украины — закрыты многие бизнесы, людям не хватает денег.

«Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом…» — отметил спикер Рады.

Разумков добавил, что ему стыдно за некоторых своих коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Киева возбудила дело против Тищенко за организацию вечеринки в честь дня рождения жены. Сам депутат позже написал в социальных сетях, что журналисты всё переврали, что на самом деле мероприятие проходило не в ресторане, а в отдельных номерах отеля, что не противоречит законодательству.

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