Астрахань, , 14:51 — REGNUM Реализация задач, поставленных президентов Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию РФ, поможет Астраханской области реализовать свой туристический потенциал. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин.

«Действительно, Астраханская область — одно из излюбленных мест рыбаков. Но, мне кажется, что наш туристический и культурный потенциал недостаточно оценен, и те возможности, которые предоставляются в рамках послания для развития туристической отрасли, для нас очень актуальны. Нам необходимо строить гостиницы. Сегодня мы слышали, что предоставляется возможность льготного кредитования для строительства гостиничных комплексов. В целом мы сегодня вошли в пилотный проект и являемся частью реализации национального проекта по туризму и очень рассчитываем, что эти меры поддержки позволят нам поделиться красотами Астрахани, и не только на рыбалку будут люди со всей страны к нам ехать», — заявил Бабушкин.

По словам губернатора, при этом инфраструктуру для размещения туристов в Астраханской области будут формировать с учётом региональной специфики:

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«Наши мощности сегодня очень сложно посчитать, потому что очень большую популярность имеет «дикий туризм», когда люди приезжают, располагаются на берегах наших водоемов. Для нас это несет определенную проблему, поскольку не все такие туристы сознательны, и после их пребывания нам приходится очень тщательно зачищать территорию. Поэтому мы сегодня намереваемся и запланировали использовать возможности для строительства глэмпингов и кэмпингов, которые могут предоставлять возможность размещения на берегах в таких условиях, которые интересны разным категориям наших туристов-рыбаков», — рассказал глава региона.

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