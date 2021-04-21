Москва, 21 апреля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Россия предлагает обсудить партнёрам из других стран обеспечение глобальной стабильности, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Он рассказал о новейших разработках, которыми уже укомплектована российская армия и которые поступят на вооружение в ближайшие годы.

«И вот именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия ещё раз настоятельно предлагает партнёрам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности», — сказал Путин.

По его словам, предметом для переговоров может стать «создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности». При этом речь идёт не только о стратегическом вооружении, но и всех наступательных и оборонительных системах.