Кишинёв, , 14:52 — REGNUM Проведение богослужений в церквях Молдавии может вызвать рост темпов распространения коронавируса в стране. Об этом, как передаёт 21 апреля агентство «Инфотаг», заявил и. о. премьер-министра республики Аурелиу Чокой на брифинге.

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Глава правительства сообщил, что сотрудники полиции проверили более 600 церквей. Проверка показала, что в подавляющем числе случаев богослужения проходят в закрытых помещениях, а не на открытом воздухе. Кроме того, правоохранители сообщили о случаях нарушения санитарных норм.

«Общая проблема, на которую указывают в МВД, заключается в том, что причастие всё ещё проводят одной ложкой для всех прихожан, без дезинфекции. Не хочу давать мрачные прогнозы, но боюсь, что в ближайшие 10 — 14 дней из-за этого вырастет число заболевших COVID-19», — сказал Чокой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 249 961 случай заражения коронавирусом. 233 281 человек справились с этой инфекцией, 5616 пациентов с COVID-19 умерли.

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