Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Власти Ленинградской области рассчитывают попасть в федеральную программу по обновлению автомобильной базы скорой медицинской помощи. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Во время выступления президент России сообщил, что для укрепления системы здравоохранения в ближайшие три года в сёла поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи. При этом всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе, подчеркнул глава государства.

Как отметил губернатор Ленобласти, в регионе на данный момент нет машин скорой помощи старше пяти лет.

«Но мы рассчитываем, что попадем в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в регионе резко возрастает количество жителей за счет петербуржцев», — уточнил Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства изложил свою оценку положения дел в стране и выдвинул предложения по реализации основных задач.