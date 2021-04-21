Ленобласть рассчитывает попасть в федеральную программу обновления скорых
Санкт-Петербург, 21 апреля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области рассчитывают попасть в федеральную программу по обновлению автомобильной базы скорой медицинской помощи. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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Во время выступления президент России сообщил, что для укрепления системы здравоохранения в ближайшие три года в сёла поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи. При этом всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе, подчеркнул глава государства.
Как отметил губернатор Ленобласти, в регионе на данный момент нет машин скорой помощи старше пяти лет.
«Но мы рассчитываем, что попадем в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в регионе резко возрастает количество жителей за счет петербуржцев», — уточнил Александр Дрозденко.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства изложил свою оценку положения дел в стране и выдвинул предложения по реализации основных задач.