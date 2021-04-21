Москва, , 14:47 — REGNUM ФАС и профильные министерства должны оперативно реагировать на рост цен на продукты питания, а также на товары первой необходимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Мы видим, как на отдельные продукты питания начинают расти цены абсолютно не обоснованно. Когда нам объясняют рост цен на яйца, что приближается Пасха, мы такие аргументы не воспринимаем», — сказал Нилов.

«Здесь самое время ФАС Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу обратить внимание и понять природу необоснованного роста цен на продовольствие, в том числе и непродовольственные товары первой необходимости», — подчеркнул парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин считает, что рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснять влиянием пандемии. В ходе послания Федеральному собранию глава государства потребовал своевременно реагировать на рост цен на продукты в России.