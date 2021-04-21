Астрахань, , 14:47 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин важными темами послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ назвал газификацию и федеральную поддержку инфраструктурного развития регионов, сообщает ИА REGNUM.

«Буквально на прошлой неделе мы запустили процесс газоснабжения на территории одного из наших северных районов. В целом мы намереваемся до 2015 года 95% Астраханской области газифицировать, проводим эту работу вместе с компанией «Газпром». Один из вопросов, который волнует наших жителей, — это подключение к своим домовладениям. Сегодня по инициативе «Единой России» президент озвучил решение о бесплатном подключении газовой магистрали до домовладений. Для нас это очень важно, это повысит социальное значение процесса газификации и качественно улучшит жизнь наших граждан.

Большое внимание было сегодня уделено возможностям, которые предоставляются регионам, в качестве использования федеральных средств, которые выделяются институтами развития для реализации своих инфраструктурных проектов. Мы регион геостратегический, находимся практически в центре транспортного коридора «Север — Юг», и сегодня по решению правительства формируем особую экономическую портовую зону, которая должна стать основой реализации этого транспортного коридора, который в том числе должен включать в себя строительство обходов вокруг Астрахани. Сегодня мы по решению этой задачи инициативу президента услышали», — прокомментировал Бабушкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 21 апреля обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Основными темами стали социальная сфера и инфраструктурные проекты.