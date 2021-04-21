Джакарта, 21 апреля 2021, 14:46 — REGNUM Индонезия обратилась за помощью к Сингапуру и Австралии для поиска подводной лодки Nanggala-402, пропавшей на севере острова Бали, сообщает Kompas.
Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто надеется, что подводную лодку удастся найти.
Как сообщало ИА REGNUM, командующий вооруженными силами Индонезиизаявил о расследовании инцидента, связанного с потерей подводной лодки KRI Nanggala-402 в водах Бали.
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