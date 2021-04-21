Вашингтон, , 14:50 — REGNUM КНДР может готовиться к испытанию баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Института стратегических и международных исследований США (CSIS) Beyond Parallel.

Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки верфи Нампхо, сделанные в апреле.

Отмечается, что на снимках видны цилиндрические объекты на барже с погружным стендом для испытания БРПЛ. Возможно, речь идёт о пусковых шахтах для БРПЛ.

Однако эксперты подчеркивают, что это лишь предположение, учитывая недостаточную чёткость и угол снимков.

Между тем, аналитики считают, что подобную активность КНДР можно рассматривать, как послание, адресованное США, поскольку выработка администрацией Джо Байдена направлений политики по Пхеньяну близится к завершению.