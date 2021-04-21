Афины , , 14:47 — REGNUM Координация усилий Греции и Кипра в свете неофициальных пятисторонних переговоров, которые состоятся в Женеве по кипрскому вопросу, была главным вопросом, обсуждавшимся на встрече премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и президента Кипра Никоса Анастасиадиса 21 апреля. Об этом передает AMNA.

В ходе беседы премьер-министр Греции отметил, что контекст дискуссий, которые пройдут в Женеве, абсолютно ясен, поскольку «он основан на всех предыдущих решениях Совета Безопасности [ООН]».

«Решение может быть найдено только в контексте двухзональной, двухобщинной федерации, единого суверенитета, единого гражданства, единого международного представительства и, конечно же, с выводом оккупационных армий, но и с ликвидацией анахроничных рамок гарантий», — подчеркнул Мицотакис.

Совершенно ясно, что участники этих трудных дискуссий должны определить отправную точку разговора, подчеркивает Мицотакис. Именно поэтому сегодня предоставляется возможность скоординировать действия с учетом этих сложных обсуждений — «к которым мы всегда приходим с доброй волей, чтобы найти решение, которое будет справедливым, функциональным и жизнеспособным и принесет пользу всем киприотам, как киприотам-грекам, так и киприотам-туркам», — отметил премьер-министр.

Министры иностранных дел Греции и Кипра также принимали участие в данной встрече.