Оренбург, , 14:43 — REGNUM Главные акценты в послании Владимира Путина Федеральному Собранию расставлены на принципах внутренней политики государства, улучшении качества жизни семей с детьми, развитии бизнеса, регионов, отметил председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв.

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Он отметил, что президент чётко обозначил инструменты лечения «постковидных осложнений» в экономике и социальной сфере. Серьезной поддержкой для россиян станут новые пособия. Это и единовременная выплата в 10 тыс. рублей на каждого школьника в семье, 5650 рублей — на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, 6350 рублей — беременным женщинам, испытывающим материальные проблемы. Это очень своевременная помощь, как и новые инвестиционные ресурсы для регионов.

«Считаю справедливым решение президента о выдаче инфраструктурных бюджетных кредитов в зависимости от величины задолженности региона. Чем меньше долгов, тем больше размер кредита. Исходя из этого, считаю, что наш регион вправе рассчитывать на достойную поддержку», — подчеркнул спикер.

По мнению политика, подобный баланс должен быть и в вопросах экологии. Получил прибыль за счет природы — убери за собой. «Согласен, что собственники предприятий должны отвечать за нанесенный ущерб. Для Оренбуржья эта тема очень актуальна, как и решение президента о том, что люди не должны платить за подводку газа к границам домохозяйств. Для наших отдаленных сёл — это сегодня тема номер один. По большому счету, это не только послание Федеральному Собранию, а более широкое по смыслу и содержанию обращение президента ко всем гражданам России», — резюмировал председатель Заксобрания Оренбуржья Сергей Грачев.