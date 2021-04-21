Москва, , 14:46 — REGNUM Популярный блогер Лиза Василенко станет ведущей YouTube-шоу «Пушка». Об этом 21 апреля пишет издание Elle Girl.

По данным СМИ, продюсер проекта Максим Титов отметил, что Василенко удивила зрителей и создателей шоу своей простотой и человечностью во время съемок в программе. Поэтому именно она сменит прошлую ведущую «Пушки» Ксюшу Хоффман.

Ранее Лиза Василенко приняла участие в YouTube-шоу «Пушка» в качестве гостя. Она рассказала об изнасиловании, попытки самоубийства и отношения с блогером Володей XXL.

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