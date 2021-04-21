Новосибирск, , 14:42 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев (независимый депутат) на сессии сегодня, 21 апреля, поднял тему плохого состояния дорог в муниципалитете. Он предложил сделать выговор мэру Анатолию Локтю.

«Состояние городских автомагистралей оставляет желать лучшего. Сегодня его критикуют и губернатор, и депутаты Законодательного собрания. Контролирующие органы штрафуют муниципалитет, — цитируют «НГС Новости» Украинцева. — Предлагаю внести в повестку дня вопрос о внесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета. Считаю, это пусть не юридически, но фактически должно отрезвить мэра. Мы не должны, как депутаты, находиться в стороне от волнующей горожан темы».

Однако начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко отметила, что у депутатов нет компетенций, чтобы сделать мэру выговор.

В свою очередь мэр заявил, что всегда приходит на работу «трезвый» и попросил «призвать к порядку и рассмотреть на комиссии высказывания» Украинцева.