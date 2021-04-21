Белгород, , 14:46 — REGNUM К 2022 году на 20% планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Белгородской области. Об этом 21 апреля ИА REGNUM сообщили в правительстве региона после послания президента России Федеральному собранию.

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Владимир Путин поручил сделать медицину более доступной, в том числе создавать программы помощи для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Соответствующий проект сейчас прорабатывается в Белгородской области, его направят на экспертизу в Министерство здравоохранения РФ.

«Белгородские медики в 2006 году первыми в стране провели операцию по лечению ишемического инсульта, первыми начали лечить заболевания методом эмболизации. В регионе сегодня выполняются кардиологические операции по расслоению аорты. Наш кардиоцентр является площадкой для обучения специалистов в области кардиологии не только из других российских регионов, в ординатуру приезжают медики и из-за рубежа», — подчеркнули в пресс-службе.

Тем не менее, в регионе не хватает узких специалистов на местах, необходимо увеличить количество федеральных и региональных квот для плановых операций, развивать телемедицину.