Москва, , 14:42 — REGNUM Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» могут зарегистрировать уже в мае 2021 года. Об этом 21 апреля заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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«Мы исходим из того, что в мае месяце, может быть даже раньше», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что к концу 2021 года «можно будет выйти на объемы производства более 30 млн доз в месяц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник лайт» — это однокомпонетная версия вакцины «Спутник V». Заявка на регистрацию вакцины была подана 29 марта.

Идея «лайтовой» версии в том, что не нужно ждать 21 день между первой и второй прививками обычным «Спутником V».

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