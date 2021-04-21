Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Коронавирусные стационары Ленинградской области начали возвращаться к привычной работе. На днях прием больных с COVID-19 прекращен в Морозовской больнице Всеволожского района. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента России Владимира Путина, значительная часть которого была посвящена борьбе с пандемией.

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По его словам, полноценная медицинская помощь населению Ленобласти возобновится к лету текущего года.

«В регионе в июле, августе и сентябре будет проведена масштабная диспансеризация. Амбулатории на колесах доедут до отдаленных населенных пунктов, чтобы жители даже самых маленьких сёл и деревень смогли пройти узких специалистов», — уточнил он.

Также губернатор отметил, что Ленинградская областная клиническая больница при поддержке партии «Единая Россия» запустит акцию «Ленинградское сердце».

«Кардиологи будут выезжать в районы региона, чтобы провести необходимые исследования и оказать помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства изложил свою оценку положения дел в стране и выдвинул предложения по реализации основных задач.

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