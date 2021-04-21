Москва, 21 апреля 2021, 14:43 — REGNUM Заместитель руководителя посольства США в России вызван в российский МИД. Об этом 21 апреля сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве РФ.
«Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства», — заявили в российском министерстве иностранных дел.
При этом во внешнеполитическом ведомстве не утончили какие-либо детали данного вызова американского дипломата.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что посол США в России Джон Салливан вскоре вернется в Москву после встречи с сотрудниками новой администрации в Вашингтоне.