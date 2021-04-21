Шанхай, Китай, , 14:41 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall Motor представил на автовыставке в Шанхае огромный пикап X Cannon. Об этом сообщает Drom.ru.

Длина нового пикапа составляет более 5,7 м. В четырехдверном автомобиле установлены два яруса кресел.

Под капотом гиганта функционирует бензиновый V-образный турбированный мотор рабочим объёмом три литра и производительностью 354 л. с. (500 Нм). Этот силовой агрегат сочетается с девятискоростным «автоматом». Покупатели смогут приобрести как заднеприводную, так и полноприводную версию модели. X Cannon разработан на «тележке» с независимой двухрычажной пружинной задней подвески.

В компании позиционируют новое авто, как конкурента Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Ram 1500 и Toyota Tundra.

Внешне автомобиль выглядит весьма брутально. Особый визуальный «вес» модели придают прямоугольные фары и крупная хромированная решётка радиатора.

Ранее компания Great Wall Motor представила на международной автомобильной выставке в Шанхае под новым суббрендом Tank модели с индексом 700 и 800, а также Cybertank. Последнее авто является рестайлинговой версией Tank 300.

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