Москва, 21 апреля 2021, 14:40 — REGNUM В Москве задержан бывший заместитель председателя Госдумы РФ Владимир Рыжков. Политика подозревают в нарушении при организации акции в центре российской столицы.
Как рассказал сам Рыжков, 21 апреля сотрудники полиции доставили его в ОВД «Хамовники».
По его словам, он ни к чему не призывал, а только «перепостил сообщение с сайта «Эха Москвы», где говорилось об акции».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура РФ напомнила об уголовной ответственности за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних в России. Такое предупреждение было сделано на фоне появившихся в Сети призывов от организаций, которые прокуратура Москвы попросила признать экстремистскими, о проведении несанкционированных акций 21 апреля.