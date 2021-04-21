Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве задержан бывший заместитель председателя Госдумы РФ Владимир Рыжков. Политика подозревают в нарушении при организации акции в центре российской столицы.

Как рассказал сам Рыжков, 21 апреля сотрудники полиции доставили его в ОВД «Хамовники».

"Мне вменяют в вину ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации»), уточнил в беседе с ТАСС политик.

По его словам, он ни к чему не призывал, а только «перепостил сообщение с сайта «Эха Москвы», где говорилось об акции».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура РФ напомнила об уголовной ответственности за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних в России. Такое предупреждение было сделано на фоне появившихся в Сети призывов от организаций, которые прокуратура Москвы попросила признать экстремистскими, о проведении несанкционированных акций 21 апреля.