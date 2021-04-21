Москва, , 14:40 — REGNUM Не очень понятно, почему с инициативой ввести прогрессивную шкалу энерготарифов, призванной ухудшить положение потребителей, выступает организация, вроде бы, предназначенная для защиты их прав, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Замысел, насколько я понимаю, в том, чтобы промышленные потребители перестали субсидировать электроэнергию для населения, но энергетикам всё равно, кто им заплатит — с населения собирать плату гораздо кропотливее.

А промышленность своё всё равно вернет, заложив расходы на электроэнергию в цену продукции. Не думаю, что в данном случае овчинка стоит выделки.

Потребителей, существенно превышающих средние значения для рынка, не так много, возни и протестов будет много, а экономический эффект ничтожный», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Союзе потребителей России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

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