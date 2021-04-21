Москва, 21 апреля 2021, 14:40 — REGNUM Не очень понятно, почему с инициативой ввести прогрессивную шкалу энерготарифов, призванной ухудшить положение потребителей, выступает организация, вроде бы, предназначенная для защиты их прав, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Союзе потребителей России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.
Читайте также: В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию