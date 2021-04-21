Москва, , 14:39 — REGNUM Российская армия к 2024 году будет укомплектована современным оружием на 76%, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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«Это очень хороший показатель», — сказал президент.

Он отметил, что в ядерной триаде показатель уже в 2021 году составляет 88%. Так, уже несут дежурство комплексы «Авангард» и «Пересвет», а МБР «Сармат» поступят на дежурство в конце 202 года.

«Увеличивается количество ударных комплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», кораблей и оснащённых высокоточными ракетами «Калибр», на боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты «Циркон». В полном соответствии с планами развития Вооружённых сил идёт работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая «Посейдон», «Буревестник» и другие системы», — рассказал Путин.