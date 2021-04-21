Минск, , 14:38 — REGNUM Витебский горисполком ответил согласием на поданные заявки организаторов шествия «Бессмертного полка». При этом чиновники согласовали проведение мероприятия в рамках официального альтернативного шествия — республиканской акции «Беларусь помнит».

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«Друзья! Отличная новость! Пока мир затих перед долгожданным посланием Путина, ожидая прорывных решений, таковое случилось в Витебске — руководство города откликнулось на нашу просьбу, включив шествие «Бессмертного полка» в план праздничных мероприятий 9 Мая, совместив с акцией «Беларусь помнит!» Итак, «Бессмертный полк» в Витебске состоится!», — сообщила активист белорусского движения «Бессмертный полк» Эльвира Мирсалимова.

Подписчики её аккаунта горячо приветствовали изменение позиции чиновников Витебска, ранее запрещавших проведение шествия белорусских участников международной акции «Бессмертный полк». Некоторых огорчил тот факт, что шествие будет встроено в официозную акцию «Беларусь помнит», созданную в качестве альтернативы народной акции.

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