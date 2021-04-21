Уфа, , 14:45 — REGNUM Работа строительного, финансового и экономического блоков правительства Башкирии будет оцениваться по показателю улучшения качества жизни местных жителей. Об этом 21 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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Хабиров отметил, что очень серьезный блок в послании Президента РФ — поддержка неполных семей: предполагаемая доплата детям от 8 до 16 лет в сумме 5650 рублей является очень хорошей поддержкой, отметил он.

«Серьезная поддержка будет оказана беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, которые оказались в сложных жизненных ситуациях — по 6350 рублей в месяц. Солидное подспорье предусмотрено для семей, в которых воспитываются дети-школьники», — отметил Хабиров.

Он подчеркнул, что социальный блок послания был очень серьезным, в нем было много посылов и для регионов.

В связи с этим Хабиров попросил правительство Башкирии, сотрудников министерства финансов региона и строительного блока проанализировать, какие задачи ставятся дальше.

«Президент призвал направить средства на улучшение качества жизни жителей, обновление дорог, благоустройство, создание объектов туриндустрии. У нас такие проекты в республике уже есть, но нужно им помогать, двигать дальше. Именно по этому показателю буду оценивать качество работы строительного блока, финансового блока, экономического блока нашего правительства», — подчеркнул глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвержден порядок выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) или стихийных бедствий.