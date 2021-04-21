Кропивницкий, Украина, , 15:03 — REGNUM В Кировоградской области Украины в офисе главы футбольного клуба «Ингулец» сработало взрывное устройство. Об этом заявил сам глава ФК «Ингулец» Александр Поворознюк в комментарии Petrove TV.

Он рассказал, что гранату принёс с собой один из его друзей. На момент происшествия мужчины не конфликтовали.

«Со мной всё нормально. Сравнительно с тем, какие ранения получили мои друзья», — подытожил глава футбольного клуба.

Как сообщили в полиции, 58-летний потерпевший скончался в больнице, ещё один пострадавший госпитализирован с осколочными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области у жителя одного из сёл изъяли крупный арсенал оружия, гранаты, а также оборудование для изготовления взрывчатки.

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