Душанбе, 21 апреля 2021, 14:38 — REGNUM В Душанбе прибыла узбекистанская делегация для подготовки двусторонних документов к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Об этом 21 апреля сообщает агентство «Азия-плюс».
В состав делегации вошли заместители министров. Они совместно с таджикистанскими коллегами подготовят проекты документов, которые планируется подписать в рамках государственного визита Мирзиёева.
Правительственные делегации также обсудят двустороннее сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Таджикистан 10−12 июня 2021 года. Стороны намерены подписать новый пакет документов.
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