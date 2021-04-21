Душанбе, , 14:38 — REGNUM В Душанбе прибыла узбекистанская делегация для подготовки двусторонних документов к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Об этом 21 апреля сообщает агентство «Азия-плюс».

В состав делегации вошли заместители министров. Они совместно с таджикистанскими коллегами подготовят проекты документов, которые планируется подписать в рамках государственного визита Мирзиёева.

Правительственные делегации также обсудят двустороннее сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Таджикистан 10−12 июня 2021 года. Стороны намерены подписать новый пакет документов.

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