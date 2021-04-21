Варшава, , 14:37 — REGNUM Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка во время своего выступления на климатическом конгрессе TOGETAIR в Варшаве назвал энергетическую трансформацию приоритетным направлением развития республики на ближайшее будущее. Об этом 21 апреля сообщает Polskie Radio.

«Энергетическая трансформация — это большой вызов для нас, а заодно большой шанс. И Польша справится с задачей энергетической трансформации в условиях повышенных климатических стандартов, если все заинтересованные стороны — правительство, органы местного самоуправления, промышленность и неправительственные организаций — будут работать вместе», — заявил Куртыка.

Министр также сообщил, что недавно польское правительство утвердило направления польской энергетической политики до 2040 года. В документе, по его словам, указаны направления изменений в топливно-энергетическом секторе. Среди них, в частности, прописана декарбонизация польской энергетики в пользу экологически более чистых новых технологий.