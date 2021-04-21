Ижевск, , 14:37 — REGNUM Розничная продажа алкогольной продукции в магазинах Удмуртии будет запрещена 22 мая в связи с проведением праздника «Последний звонок» в школах республики. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава минпромторга республики Виктор Лашкарев.

Планируется, что в этот день подконтрольное министру ведомство совместно с сотрудниками управления МВД по регионе будут контролировать данное распоряжение и выявлять недобросовестных предпринимателей, которые допустят продажу алкоголя.

Для проведения праздника 22 мая выбрано в соответствии с рекомендациями минобразования республики.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году в связи с действующими режим ограничений на фоне распространения коронавируса «Последний звонок» проходил практически во всех регионах России в онлайн-формате. Минпросвещения запускало марафон для выпускников, предлагая 25 мая в 11:00 выйти на балкон своей квартиры и позвонить в колокольчик, который традиционно является символом праздника.