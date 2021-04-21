Москва, , 14:35 — REGNUM Союз потребителей РФ предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Это предложение, если будет реализовано, ударит по карману миллионов и без того стремительно нищающих жителей России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Даже экономное потребление электроэнергии домохозяйством не всегда может стать возможностью сохранить «бюджетный» тариф.

«Пикантный» характер этой инициативы заключается в том, что инициаторами повышения тарифов стали не производители, а одна из ассоциаций потребителей, что выглядит довольно странно.

И особенно странно выглядит это предложение именно тогда, когда значительная часть россиян стала переходить на удалённую работу и работать из дома как по причине связанных с пандемией ограничений, так и из-за внедрения в рабочие процессы новых и более совершенных технологий. Теперь у каждого домохозяйства есть дома как минимум один компьютер и интернет.

По оценкам портала «Работа.ру», на начало 2021 года 14% сотрудников российских компаний работали удалённо онлайн.

Таким образом, неоправданное повышение тарифов на электроэнергию будет сдерживать развитие новых технологий и новых, более удобных гражданам форматов работы.

Вероятно, в будущем энергосберегающие технологии помогут решить эту проблему, но на сегодняшний день нет ни экономического, ни простого здравого смысла искусственно форсировать тему повышения тарифов на электричество», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили в Союзе потребителей России.

Читайте также: В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию