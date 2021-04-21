Джакарта, , 14:34 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за последние 24 часа выявили 5720 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По состоянию на 21 апреля в Индонезии выявили 1 620 569 носителей коронавируса.

За сутки количество пациентов, выздоровевших после заражения COVID-19, увеличилось на 7314. Таким образом, побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 475 456 человек.

В период с 20 по 21 апреля 2021 года скончались 230 человек. Всего эпидемия унесла жизни 44 007 человек.

В настоящее время зарегистрировано 101 106 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, растёт.

Читайте также: Коронавирусом за границей заразились 4,3 тысячи граждан Индонезии