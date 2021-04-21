Ростов-на-Дону, 21 апреля 2021, 14:34 — REGNUM Волна «минирований» докатилась до Ростовской области: эвакуированы сотрудники и посетители всех отделений партии «Единая Россия». Информацию об эвакуации подтвердили в региональном отделении правящей партии.
«Анонимное сообщение пришло утром в среду на адрес электронной почты. Сейчас эта информация проверяется. Оперативники обследуют все 62 отделения партии», — цитирует «Интерфакс» источник.
Наряду с этим поступило сообщение о минировании департамента городского хозяйства на проспекте Карла Маркса в Шахтах. На месте работают полицейские, спасатели, пожарные.