Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума незамедлительно начинает работу над реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Мы сегодня после озвучивания послания начнем незамедлительно начнем работу над ним, завтра состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, затем пленарное заседание, с тем, чтобы успеть принять все необходимые решения до начала их реализации». — сказал Володин в эфире Первого канала.

Депутаты скорректируют свою работу.

«Время для этого осталось очень мало, потому что вот эти весенние майские праздники, плюс у нас есть еще и работа в регионах, все придется скорректировать, отпуска в сторону, каникулы в сторону, работа в регионах должна быть совмещена с работой над законами, но и конечно консультации с правительством», — отметил Володин.

По его словам, консультации начнутся более активно для того, чтобы нам выйти на принятие законов, которые ждут люди.

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