Варшава, , 14:33 — REGNUM 21 апреля Институт метеорологии и водного хозяйства Польши опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором указано, что с вечера пятницы (23 апреля) до начала следующей недели по всей республике ночью температура может опускаться ниже нуля.

«На выходных ожидаются заморозки. Температура может упасть до минус 3 градусов по Цельсию по всей стране. В горных и предгорных районах эти показатели будут еще ниже», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на странице метеорологического ведомства указано, что потепление в Польшу вернется только во вторник, 27 апреля. Долгосрочные прогнозы, однако, показывают, что на рубеже апреля и мая в Польше снова наступит похолодание, которое может сопровождаться снегом с дождем.