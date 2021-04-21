Курган, 21 апреля 2021, 14:32 — REGNUM Курган в социальных сетях и на телевидении называют «родиной Чужого». Скульптура, установленная в центральном парке культуры и отдыха столицы Курганской области вызвала иронию у интернет-пользователей и была подхвачена телевизионщиками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чужой из курганского парка
Чужой из курганского парка
Евгений Найман. «Красная весна»

Сперва скульптуру высмеяла телекомпания «Тюменское время».

«Этот кошмар будет настраивать на отдых. Обычно памятники в городах ставят в честь людей, которые там родились и прославили его. В Кургане словно реально Чужой родился. Теперь ждем, когда в Шадринске появится памятник Хищнику», — веселились тюменцы.

Евгений Найман. «Красная весна»

Их настрой был подхвачен Иваном Ургантом, который в своей вечерней программе пытался ответить на вопрос: почему в Кургане установили памятник Чужому?

«А потому что памятник должен быть установлен на родине, это правило такое. Мы стали забывать, что чужие ведь до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане, потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда Сталин сказал: всех Чужих из Кургана. Чужим пришлось сниматься с насиженных мест, и они всем народом — яйца, личинки, слизни, ксеноморфы, лицехваты — на телеге космической и всё», — прошёлся по арт-объекту популярный ведущий Первого канала.

«Чужой» — серия научно-фантастических фильмов ужасов, посвящённых борьбе космического офицера Эллен Рипли с представителями агрессивной внеземной формы жизни — Чужими.