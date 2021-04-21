Курган, 21 апреля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Курган в социальных сетях и на телевидении называют «родиной Чужого». Скульптура, установленная в центральном парке культуры и отдыха столицы Курганской области вызвала иронию у интернет-пользователей и была подхвачена телевизионщиками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Найман. «Красная весна» Чужой из курганского парка

Сперва скульптуру высмеяла телекомпания «Тюменское время».

«Этот кошмар будет настраивать на отдых. Обычно памятники в городах ставят в честь людей, которые там родились и прославили его. В Кургане словно реально Чужой родился. Теперь ждем, когда в Шадринске появится памятник Хищнику», — веселились тюменцы.

Евгений Найман. «Красная весна»

Их настрой был подхвачен Иваном Ургантом, который в своей вечерней программе пытался ответить на вопрос: почему в Кургане установили памятник Чужому?

«А потому что памятник должен быть установлен на родине, это правило такое. Мы стали забывать, что чужие ведь до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане, потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда Сталин сказал: всех Чужих из Кургана. Чужим пришлось сниматься с насиженных мест, и они всем народом — яйца, личинки, слизни, ксеноморфы, лицехваты — на телеге космической и всё», — прошёлся по арт-объекту популярный ведущий Первого канала.

«Чужой» — серия научно-фантастических фильмов ужасов, посвящённых борьбе космического офицера Эллен Рипли с представителями агрессивной внеземной формы жизни — Чужими.