Пермь, , 14:35 — REGNUM В целом, тон послания президента Владимира Путина Федеральному Собрания можно назвать прогрессивным, направленным на чёткие действия со стороны всех участников государственных процессов. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.

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Он акцентировал внимание на пяти важных тезисов. «На первое место выходит развитие инфраструктуры, промышленности, развития фармацевтики и энергетики. Понятно, что в ускоренном темпе продолжится реализация давней идеи президента — передать будущим поколениям страну с мощной новой промышленностью и технологиями. Во-вторых, стоит отметить посыл, как большому частному бизнесу, так и госкорпорациям о вложениях дивидендов в собственное развитие, а не в переправку денег в заграничные кэши. В третьих, наконец-то, обращено внимание на развитие внутреннего туризма страны, особенно в малых туристических центрах регионов», — сказал эксперт.

По словам Логинова, большой блок помощи молодым семьям, семьям с детьми также выведен на новый план с точки зрения поддержки развития, демографии, материнства и детства. Чёткими цифрами обозначено контуры развития социальной инфраструктуры.

«Владимир Путин напомнил зарубежному политическому и военному сообществу, что «броня крепка, и танки наши быстры», и мы в состоянии соразмерно ответить на любую внешнюю угрозу, а также на угрозу нашим союзникам. Ещё раз напомнил, что попытки дестабилизировать ситуация вокруг России будут пресекаться», — отметил политтехнолог.

Логинов признался, что ожидал услышать в послании о каких-то изменениях во внутренней политике и предстоящих выборах, но о них не было сказано. «Послание получилось более как экономическое и социальное, чем политическое», — резюмировал он.